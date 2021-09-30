Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты объявили сбор подписей за его отставку

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30 сентября 2021, 12:49

Дмитрий Разумков, фото: vk.com/dmrazymkov

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в четверг подтвердил, что парламентарии объявили сбор подписей за его отставку. Разумков на своей странице в Facebook написал, что фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" начала сбор подписей за его отставку.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с поста главы Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", - пишет спикер в соцсети. Разумков направил представленный депутатами документ в аппарат парламента и пообещал ее тормозить инициативу парламентариев: "Сегодня коллеги получат подписные листы".

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее разместил в своем Telegram-канале фотокопию письма Арахамии к Разумкову с запросом о подписных листах.

Разумков ранее сообщал, что в отставку не собирается, но если будет принято такое решение, останется в политике, поскольку ему это нравится.

В кулуарах Верховной Рады говорят о возможной смене Разумкова. Спикер парламента очень часто вступает в спор с чиновниками из окружения Зеленского.

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