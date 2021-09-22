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Эксперты предполагают, что Зеленский намерен сменить председателя парламента

, 11:48

Эксперты предполагают, что Зеленский намерен сменить председателя парламента

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков просит следственные органы проверить работу депутатов на факт получения взяток при принятии кадровых решений.

В кулуарах Верховной Рады говорят о возможной смене самого Разумкова. Спикер парламента очень часто вступает в спор с чиновниками из окружения главы государства. Противоречия в работе команды Зеленского усилились. Разумков выступил против введения санкций в отношения оппозиционных политиков. Он призывал главу государства соблюдать действующее законодательство. Совет национальной безопасности и обороны проигнорировал заявление спикера.

Председателя, не «идущего в ногу» с командой президента, выгоднее убрать, отметили наблюдатели. Вопрос актуализировался на фоне принятия закона об олигархах. Разумков выступает против принятия ограничений в их отношении.

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