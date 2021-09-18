Председатель Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свою возможную отставку: «Я этого не боюсь»

Аргументы Недели → В мире 13+

18 сентября 2021, 12:52

Дмитрий Разумков, фото: vk.com/dmrazymkov

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не боится своей возможной отставки.

Спикер Рады знает о слухах вокруг него. Разумков в эфире телеканала «Украина» высказался о возможности его снятия.

Спикер заявил, что процедуры отзыва председателя парламента Украины «понятны и просты, они определены регламентом, законами Украины и Конституцией страны».

Дмитрий Разумков отметил, что «если есть такое желание поменять председателя Верховной рады, все знают: только придёт запрос, он сразу выдаст подписные листы», передает RT cо ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

Украинский политик заявил так: «Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь» и добавил, что сейчас продолжает работать как председатель Рады и уходить в отставку не планирует.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости