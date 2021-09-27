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Украинский политолог Тарас Загородний считает, что ЕС и Германия игнорируют интересы Украины по газу

, 09:53 Источник: РИА Новости

Украинский политолог Тарас Загородний считает, что ЕС и Германия игнорируют интересы Украины по газу
Тарас Завгородний, фото: Facebook.com/taras.zahorodniy

Европейский союз, как и Германию, не беспокоят интересы Украины, особенно по газу. Западные страны преследуют только свои цели. Украинский политический эксперт Тарас Загородний призвал понять, что в Германии после прошедших 26 сентября выборов в бундестаг, вероятно, ничего не поменяется.

Загородний в эфире телеканала "Наш" заявил о надежде на "Зеленых", которые попадут в немецкий парламент и остановят газопровод "Северный поток — 2". Хотя он считает, что надежды на самом деле не оправдались. Украинский политолог убежден, что улучшение отношений с Россией для Германии "уже начато". Загородний считает, что украинским властям не стоит не слушать "туфту" про европейские ценности, а перейти к прагматичным отношениям с Германией и Евросоюзом.

В Германии на выборах в Бундестаг одержали победу социал-демократы, получив 25,7% голосов избирателей. Всего в парламент нового созыва проходят шесть политических партий.

Германия «развернулась от России», тем для сотрудничества между Москвой и Берлином все меньше, но газопровод «Северный поток-2» будет запущен,  высказал мнение немецкий политолог Штефан Майстер.

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