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В Германии на выборах в Бундестаг одержали победу социал-демократы

, 07:28 Источник: ТАСС

В Германии на выборах в Бундестаг одержали победу социал-демократы
Олаф Шольц, фото: Daniel Lakomski via www.imago-im, globallookpress.com

В Германии на выборах в Бундестаг одержали победу социал-демократы, получив 25,7% голосов избирателей.
Выборы в ФРГ в парламент прошли в воскресенье, 26 сентября. Сегодня подводят итоги.

Всего в парламент нового созыва проходят шесть политических партий.

В ночь на понедельник Федеральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные результаты голосования.
Вторую по численности фракцию в Бундестаге сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За ХДС/ХСС проголосовали 24,1% избирателей. Как отмечают политологи, это самый худший результат консерваторов за всю историю.

Третье место заняли "Зеленые" (14,8% голосов). Далее идут либеральная Свободная демократическая партия- 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%, Левая партия - 4,9%.

Левые попадают в парламент только благодаря тому, что получили три прямых мандата в избирательных округах.

В ФРГ - смешанная избирательная система. Согласно мажоритарному и пропорциональному принципам, половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель отдает один голос за кандидата, второй - за партийный список.

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