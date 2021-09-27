Политолог Штефан Майстер заявил, что Германия «развернулась от России», но «Северный поток-2» будет запущен

Аргументы Недели → В мире 13+

27 сентября 2021, 09:14 Источник: РИА Новости

Олаф Шольц, фото: Britta Pedersen, globallookpress.com

Германия «развернулась от России», тем для сотрудничества между Москвой и Берлином все меньше, но газопровод «Северный поток-2» будет запущен. Такое мнение после выборов в ФРГ высказал немецкий политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP - аналитический центр, одним из участников финансирования является МИД ФРГ) Штефан Майстер.

Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября. Немецкие политики хотят, чтобы новое правительство Германии было сформировано до Католического Рождества.

Штефан Майстер отметил, что новый канцлер Германии сыграет важную роль для ЕС в отношениях с Россией, но «Северный поток-2» все равно будет запущен после прихода к власти в Берлине нового правительства. Немецкий политолог добавил, что даже если в новое правительство Германии будет включена партия «Союз 90/Зеленые», которая известна своим критическим отношением к данному проекту, позиция Берлина «может быть более критичной», новые власти могут «отстаивать больше регулирования» применительно к газопроводу.

В Германии на выборах в Бундестаг одержали победу социал-демократы, получив 25,7% голосов избирателей.

Всего в парламент нового созыва проходят шесть политических партий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости