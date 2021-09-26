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Губернатор Калифорнии признал термин «иностранец» устаревшим

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Губернатор Калифорнии признал термин «иностранец» устаревшим
Калифорния, фото: pixabay.com

Губернатор Калифорнии Кевин Ньюс намерен заменить термин «иностранный гражданин» или «иностранец» в законах штата. Соответствующий документ он подписал в воскресенье, 26 сентября.

«Этот важный закон убирает слово «иностранец», которое является не только оскорбительным для человека, но и слишком долго подпитывало разногласия в обществе»,- цитируют слова Ньюсома в его офисе.

Губернатор пояснил, что американцы становятся сильнее благодаря своим иммигрантским общинам.

Отмечается, что теперь иностранцев в Калифорнии будут называть «негражданами» или «иммигрантами». Калифорния считается лидером в США по «продвижению проиммигрантской политики».

Ранее сообщалосьчто 19 сентября американская военнослужащая подверглась нападению группы эвакуированных из Афганистана лиц мужского пола на армейской базе в штате Нью-Мексико.  В США  считают, что в сучившемся виновата администрация президента, которая поспешно завершила операцию по эвакуации жителей исламской республики.

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