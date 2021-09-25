Читатели американского сайта возмутились нападением афганских беженцев на военнослужащую

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25 сентября 2021, 10:38 Источник: Fox News

беженцы прибыли в США, фото: Ali Khaligh/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Пользователи сайта американского телеканала прокомментировали информацию о нападении афганских беженцев на военнослужащую в Нью-Мексико. Они считают, что в сучившемся виновата администрация президента, которая поспешно завершила операцию по эвакуации жителей исламской республики.

«Байден заполнил самолеты всеми, кто стоял возле аэропорта, чтобы со стороны все выглядело лучше. Все, что они смогли, - это похвастаться количеством эвакуированных на пресс-конференциях» - написал один из комментаторов.

Другой пользователь не увидел ничего удивительного в инциденте. По его словам, разрешение на проживание в США не означает, что мигранты изменили свои «убеждения и обычаи». Он уверен, что «будет только хуже».

«Некоторые мигранты, судя по всему, видят в Америке Диснейленд для преступников, где якобы можно взять все что угодно без каких-либо последствий», -добавил еще один комментатор.

При этом читатели считают, что в спокойной ситуации, а не в спешке, афганцев проверили бы на армейской базе. Пользователи напомнили, что американские военные сбежали из Кабула ночью.

«Я согласен с заявлением администрации Байдена, которая категорически отвергла вероятность проникновения в страну кого-либо "вызывающего озабоченность". Они могут так говорить, потому что их ничто и не заботит», - подчеркнул другой.

Нашлись и те, кто с нетерпением ждет, когда американской военнослужащей «предъявят обвинения за то, что она сопротивлялась».

Ранее сообщалось, что 19 сентября военнослужащая подверглась нападению группы эвакуированных из Афганистна лиц мужского пола на армейской базе в штате Нью-Мексико. Пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь и усилили меры безопасности на территории объекта. ФБР организовало расследование.

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