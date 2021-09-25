Американская военнослужащая подверглась нападению беженцев из Афганистана на армейской базе

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25 сентября 2021, 08:27 Источник: РИА Новости

беженцы прибыли в США, фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Американские военные сообщили о нападении афганских беженцев, которые временно размещены на армейской базе в штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл 19 сентября.

«Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая ... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико»,- говорится в заявлении командования объекта.

Отмечается, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а также усилили меры безопасности на армейской базе.

ФБР организовало расследование. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Напомним, что после ухода американских военных из Афганистана США согласились принять на своей территории жителей исламской республики, которые сотрудничали с Вашингтоном или входят в группы риска. В стране находится первая группа беженцев численностью в 37 тысяч человек.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и захватили местный аэропорт и президентский дворец.

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