США намерены принять не менее 50 тысяч афганских беженцев

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3 сентября 2021, 19:00 Источник: ТАСС

беженцы, CNP/AdMedia

Глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк заявил, что страна планирует расширить программу размещения в стране эвакуированных афганских беженцев как минимум до 50 тысяч человек.

Генерал Ван Херк подчеркнул, что в настоящий момент власти Соединенных Штатов Америки работают над тем, чтобы увеличить количество эвакуированных из Афганистана граждан по меньшей мере до 50 тысяч. По его словам, сейчас это число составляет 25 600 человек.

Военный добавил, что всем афганским беженцам в США предоставляют кров, еду, воду и медицинскую помощь.

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