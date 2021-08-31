Шойгу заявил, что люди пытаются сбежать из Афганистана даже «ценой собственной жизни»

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31 августа 2021, 17:32 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Афганистане наблюдается критическая ситуация. Своим мнением он поделился на селекторном совещании во вторник, 31 августа.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», - отметил глава оборонного ведомства.

Шойгу поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из афганской столицы Кабула нескольких сотен граждан РФ и других стран. Министр напомнил, что по поручению Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях вывезли из исламской республики не только россиян, но и граждан Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что талибы назначили трех новых министров.

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