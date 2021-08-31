Шойгу заявил, что люди пытаются сбежать из Афганистана даже «ценой собственной жизни»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Афганистане наблюдается критическая ситуация. Своим мнением он поделился на селекторном совещании во вторник, 31 августа.
«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», - отметил глава оборонного ведомства.
Шойгу поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из афганской столицы Кабула нескольких сотен граждан РФ и других стран. Министр напомнил, что по поручению Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях вывезли из исламской республики не только россиян, но и граждан Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.
Ранее сообщалось, что талибы назначили трех новых министров.
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