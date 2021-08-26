Посол в Афганистане Жирнов сообщил об эвакуации 25 августа из Кабула 360 россиян
26 августа 2021, 15:21
Накануне, 25 августа, с афганской территории вывезли 360 российских граждан. Этой информацией поделился посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он подчеркнул, что страну покинули все, кто пожелал. По словам посла, 360 россиян выехали в среду специально заказанными четырьмя бортами. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Россия 24”.
Жирнов отметил, что речь идет о гражданах, которые не могли отправиться самолетом из Афганистана с первого летнего месяца. Он добавил, что поступила информация о том, что на рейсы “несколько человек не успели подъехать просто по логистическим соображениям”.
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