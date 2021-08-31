Источник в рядах движения: талибы завершили формирование правительства Афганистана

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31 августа 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

Кабул, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в рядах запрещённого в России радикального движения «Талибан» сообщили, что в Афганистане завершился процесс формирования нового правительства.

Глава политического офиса движения Абдул Гани Барадар назначен министром иностранных дел Афганистана.

Сын основателя «Талибана» Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны Афганистана, а министром внутренних дел стал сын Джалалуддина Хаккани, одного из лидеров талибов, Халифа Хаккани.

Собеседник отметил, что консультации по формированию нового правительства завершены и их результаты будут объявлены в ближайшее время.

Ранее политолог, комментируя ракетный обстрел в Кабуле, заявил, что талибы могут преследовать разные цели внутри своего движения.

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