Политолог Храмчихин, комментируя ракетный обстрел, заявил, что талибы могут преследовать разные цели внутри своего движения

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30 августа 2021, 12:37 Источник: Свободная пресса

Кабул, фото: Stringer/XinHua/ globallookpress.com

Политолог Александр Храмчихин прокомментировал ракетный обстрел аэропорта в афганской столице Кабуле в понедельник, 30 августа. По его словам, было бы странно, если бы этого не произошло.

«Честно говоря, мы пока не знаем, кто организовал обстрел. Совершенно не обязательно, что это были талибы. А во-вторых, талибы крайне неоднородны внутри себя»,- высказал он.

Храмчихин пояснил, что запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан» является очень «разнородным, состоящим из множества группировок, которые на самом деле могут друг друга очень сильно не любить». Поэтому, по мнению политолога, они могут заниматься совершенно разными делами.

Эксперт добавил, что сегодняшний и завтрашний день, когда должна быть завершена эвакуация американских военнослужащих из Афганистана, могут быть весьма чреваты для США. Храмчихин отметил, что вывод войск является поражением как с политической, так и с технической точки зрения.

«Это вина в первую очередь тех, кто отвечал за вывод военнослужащих. При этом, я думаю, вина лежит как на командовании вооруженных сил США, так и напрямую на президенте США Джо Байдене. Ясно, что военные подчиняются политикам, но с другой стороны, на них, на военных, тоже ведь лежит серьезная доля ответственности»,- резюмировал он.

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