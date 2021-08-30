Al-Jazeera: одна из ракет, выпущенных по кабульскому аэропорту, достигла цели

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30 августа 2021, 10:51 Источник: Al-Jazeera

Кабул, фото: Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в России) сообщили, что одна из ракет, выпущенных в сторону кабульского аэропорта утром в понедельник, 30 августа, достигла своей цели.

Собеседник пояснил, что ракета попала на территорию воздушной гавани в столице Афганистана Кабуле. Отмечается, что атака производилась из северной части города. Информация о потерпевших, погибших и ущербе пока не поступала.

Ранее сообщалось, что системе противовоздушной обороны США удалось перехватить выпущенные по аэропорту в Кабуле ракеты. Было замечено пять ракет. Кто стоит за ударами, пока неизвестно.

Президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле. Он поручил усилить защиту американских солдат на территории аэропорта.

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