Al-Jazeera: одна из ракет, выпущенных по кабульскому аэропорту, достигла цели
30 августа 2021, 10:51Источник:
Al-Jazeera
СМИ со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещено в России) сообщили, что одна из ракет, выпущенных в сторону кабульского аэропорта утром в понедельник, 30 августа, достигла своей цели.
Собеседник пояснил, что ракета попала на территорию воздушной гавани в столице Афганистана Кабуле. Отмечается, что атака производилась из северной части города. Информация о потерпевших, погибших и ущербе пока не поступала.
Ранее сообщалось, что системе противовоздушной обороны США удалось перехватить выпущенные по аэропорту в Кабуле ракеты. Было замечено пять ракет. Кто стоит за ударами, пока неизвестно.
Президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле. Он поручил усилить защиту американских солдат на территории аэропорта.
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