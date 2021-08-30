В Белом доме отреагировали на ракетный удар по аэропорту Кабула
30 августа 2021, 08:41
Президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы Кабула утром в понедельник, 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая»,- говорится в заявлении.
Отмечается, что Байден подтвердил свое распоряжение об увеличении усилий для защиты американских войск в Афганистане. Операции в кабульском аэропорту продолжаются непрерывно, подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что системе противовоздушной обороны США удалось перехватить выпущенные по аэропорту в Кабуле ракеты. Было замечено пять ракет. Пока неизвестно кто ответственный за случившееся.
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