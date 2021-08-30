В Белом доме отреагировали на ракетный удар по аэропорту Кабула

Аргументы Недели → В мире 13+

30 августа 2021, 08:41

Кабул, фото: Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

Президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта афганской столицы Кабула утром в понедельник, 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата Белого дома Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая»,- говорится в заявлении.

Отмечается, что Байден подтвердил свое распоряжение об увеличении усилий для защиты американских войск в Афганистане. Операции в кабульском аэропорту продолжаются непрерывно, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что системе противовоздушной обороны США удалось перехватить выпущенные по аэропорту в Кабуле ракеты. Было замечено пять ракет. Пока неизвестно кто ответственный за случившееся.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости