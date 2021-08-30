По аэропорту в Кабуле были выпущены пять ракет

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30 августа 2021, 07:13 Источник: Reuters

Кабул, Saifurahman Safi/XinHua

Утром в понедельник, 30 августа, по международному аэропорту столицы Афганистана Кабула были выпущены несколько ракет. Согласно последним данным, их перехватила система противоракетной обороны.

Как сообщают журналисты, ссылаясь на анонимного чиновника из Соединенных Штатов Америки, в общей сложности по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет, однако к настоящему моменту не установлено, все ли они были сбиты системой обороны.

Подчеркивается, что жертв со стороны США нет, но эти данные не являются подтвержденными.

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