По аэропорту в Кабуле были выпущены пять ракет

Утром в понедельник, 30 августа, по международному аэропорту столицы Афганистана Кабула были выпущены несколько ракет. Согласно последним данным, их перехватила система противоракетной обороны.
Как сообщают журналисты, ссылаясь на анонимного чиновника из Соединенных Штатов Америки, в общей сложности по аэропорту Кабула были выпущены пять ракет, однако к настоящему моменту не установлено, все ли они были сбиты системой обороны.
Подчеркивается, что жертв со стороны США нет, но эти данные не являются подтвержденными.
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