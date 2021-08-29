Военные США нанесли удар в Кабуле с беспилотника по транспортному средству ИГ*

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29 августа 2021, 18:17 Источник: РИА Новости

Saifurahman Safi/Global Look Press

Американцы совершали удар в афганской столице, задействовав беспилотный летательный аппарат. Данная информация поступила от агентства Ассошиэйтед Пресс.

В своем материале оно ссылается на чиновников из Соединенных Штатов. Предполагается, что угрозу удалось ликвидировать. Агентство подчеркнуло, что американцы ударили по транспорту с “несколькими смертниками”, которые должны были прибыть в аэропорт в столице Афганистана.

Ранее сообщалось, что США совершили удар в Кабуле, чтобы уничтожить террориста-смертника, собиравшегося устроить атаку на аэропорт. Об этом рассказывал представитель “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация). Спустя некоторое время военные США подтвердили, что ударили с воздуха по транспортному средству, которое угрожало столичному аэропорту, цель имеет отношение к ИГ* (запрещенная в России террористическая организация).

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