Зеленский спешно узаконил борьбу с олигархами

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24 сентября 2021, 11:14

Принятый украинским парламентом закон об олигархах может стать причиной для нового политического кризиса в стране. Главу государства Владимира Зеленского подозревают в стремлении полного захвата власти.



Президент объяснил, что олигархи представляют серьёзную опасность для развития государства. Они влияют на экономику, депутатов, принятие законов. По прописанному теперь статусу олигарха это человек, который обладает капиталом более миллиона минимальных размеров оплаты труда. Олигархам запретили спонсировать политические партии, скрытно общаться с политиками. Олигархов обяжут регулярно подавать декларации о доходах и имуществе. Сведения о них будут занесены в единый реестр, контроль за которым возложен на Совет национальной безопасности и обороны. Данное ведомство определит, кто войдёт в перечень олигархов.



Украинский уполномоченная по правам человека Людмила Денисова считает, что законопроект противоречит Конституции. Его положения уже рассматривают европейские специалисты Венецианской комиссии. Пока в Европе законопроект анализируют, Верховная Рада может провести его через три чтения. А после оценки Венецианской комиссии парламентарии сделают незначительные правки.

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