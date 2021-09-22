Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию по аннексии Крыма»

, 10:32

Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию по аннексии Крыма»
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил коллегу за позицию по Крыму и поддержку  «Крымской платформы». 

«Во время встречи с моим другом Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции - от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества»,- написал он в Twitter.

Зеленский отметил, что отношения между странами становятся «более конкретными и наполненными практическими проектами».

Кроме того, в офисе украинского лидера сообщили, что политик поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма», высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Эрдоган в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма. Прездиент Турции считает, что нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар. 

В ответ на слова турецкого лидера представитель крымского парламента Юрий Гемпель осудил «недружественные выпады в отношении России». Эрдогану это может дорого обойтись, отметил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Здоровье

Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах

Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. По ее словам, в стране фиксируется рост заболеваемости.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире