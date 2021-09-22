Зеленский поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию по аннексии Крыма»

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22 сентября 2021, 10:32

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил коллегу за позицию по Крыму и поддержку «Крымской платформы».

«Во время встречи с моим другом Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции - от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества»,- написал он в Twitter.

Зеленский отметил, что отношения между странами становятся «более конкретными и наполненными практическими проектами».

Кроме того, в офисе украинского лидера сообщили, что политик поблагодарил Эрдогана «за твёрдую позицию относительно непризнания аннексии Крыма», высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Эрдоган в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма. Прездиент Турции считает, что нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.

В ответ на слова турецкого лидера представитель крымского парламента Юрий Гемпель осудил «недружественные выпады в отношении России». Эрдогану это может дорого обойтись, отметил он.

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