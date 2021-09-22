Представитель крымского парламента Гемпель предупредил Эрдогана о последствиях после слов об «аннексии» полуострова

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22 сентября 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает присоедние Крыма к России.

«Недружественны выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», - высказал он.

Гемпель отметил, что Турция наступает на одни и те же грабли в вопросе Крыма. По его словам, Эрдоган может лично приехать на полуостров и убедиться, как живет и развивается многонациональная республика. Он добавил, что здесь гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар.

Ранее Эрдоган с трибуны 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма. Политик считает, что нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.

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