The Independent: Лондон не станет просить Москву об экстрадиции нового обвиняемого по «делу Скрипалей»

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21 сентября 2021, 17:58 Источник: The Independent

флаг Великобритании, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что Лондон не сможет привести к ответственности третьего обвиняемого по «делу Скрипалей» россиянина Дениса Сергеева (Сергея Федотова), пока он находится в России.

«У нас нет договора об экстрадиции с Россией, и, как мы уже узнали на примере других случаев, таких как с Александром Литвиненко, любой официальный запрос об экстрадиции - напрасная трата сил», - пояснили в правительстве.

В британской прокуратуре заявили, что не будут делать запрос об экстрадиции, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.

Ранее Джонсон призывал Россию выдать всех подозреваемых по «делу Скрипалей» властям Соединенного Королевства, чтобы они предстали перед правосудием.

21 сентября британская полиция предъявила обвинения третьему гражданину РФ по делу об отравлении в городе Солсбери Денису Сергееву. Мужчина объявлен в розыск. По данным королевской прокуратуры, он прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова, а также является координатором действий двух других обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.

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