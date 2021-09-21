Джонсон просит российскую сторону выдать Лондону подозреваемых по «делу Скрипалей»

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21 сентября 2021, 17:32

Борис Джонсон фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает Россию выдать всех подозреваемых по «делу Скрипалей» властям Соединенного Королевства, чтобы они предстали перед правосудием.

«Как вы знаете, нам удалось идентифицировать еще одного подозреваемого по делу, касающемуся отравлений в Солсбери. Этого человека зовут Денис Сергеев», - пояснил он в интервью телеканалу Sky News.

Джонсон считает, что в Москве «должны осознать» стремление Лондона к тому, «чтобы правосудие свершилось, не ослабло».

Ранее сообщалось, что британская полиция предъявила обвинения третьему гражданину РФ по делу об отравлении в городе Солсбери Денису Сергееву. Мужчина объявлен в розыск. По данным королевской прокуратуры, он прибыл в Великобританию по документам на Сергея Федотова, а также является координатором действий двух других обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.

4 марта 2018 года в Солсбери, по заявлению властей Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к случившемуся причастна Москва. В России это отрицают в связи с отсутствием каких-либо доказательств виновности.

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