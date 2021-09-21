Полиция Великобритании предъявила обвинения третьему гражданину РФ по делу об отравлении в Солсбери

Полиция предъявила обвинения третьему гражданину Российской Федерации по делу об отравлении в британском городе Солсбери. Соответствующее заявление сделали во вторник, 21 сентября, в Скотленд-Ярде.
Согласно последней информации, британская полиция назвала россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по "делу Скрипалей". К настоящему моменту против гражданина РФ выдвинуты обвинения, мужчина объявлен в розыск.
Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери, по заявлению властей Великобритании, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к случившемуся причастна Москва. Российская сторона категорически это отрицает.
Глава МИД РФ заявлял ранее, что "дело Скрипаля" на глазах рассыпается в связи с отсутствием каких-либо доказательств виновности Москвы.
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