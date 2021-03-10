Дом Скрипаля в Солсбери выставлен на продажу. Недвижимость приводили в порядок 13 тысяч часов
10 марта 2021, 22:58
Дом по адресу 47 Christie Miller Road в британском городке Солсбери, где жил бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, выставлен на продажу как обычный объект жилой недвижимости.
После отравления Скрипалей в этом доме была проведена полномасштабная уборка, которая заняла около 13 тысяч часов, пишет Mirror. Были очищены также 13 объектов вокруг города, где якобы были обнаружены следы отравляющего вещества.
Отмечается, что у нового владельца не будет права сдачи в аренду, чтобы никто не мог «заработать на его истории».
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