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Дом Скрипаля в Солсбери выставлен на продажу. Недвижимость приводили в порядок 13 тысяч часов

, 22:58

Дом Скрипаля в Солсбери выставлен на продажу. Недвижимость приводили в порядок 13 тысяч часов
дом Скрипалей, фото: ukr.media/Global Look Press

Дом по адресу 47 Christie Miller Road в британском городке Солсбери, где жил бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, выставлен на продажу как обычный объект жилой недвижимости.

После отравления Скрипалей в этом доме была проведена полномасштабная уборка, которая заняла около 13 тысяч часов, пишет Mirror. Были очищены также 13 объектов вокруг города, где якобы были обнаружены следы отравляющего вещества.

Отмечается, что у нового владельца не будет права сдачи в аренду, чтобы никто не мог «заработать на его истории».

НС

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