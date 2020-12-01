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Дочь Скрипаля позвонила родственникам в Ярославль

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Дочь Скрипаля позвонила родственникам в Ярославль
Дочь и отец Скрипали, фото соцсети

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре с его дочерью Юлией. По её словам, звонок из Великобритании произошел в прошедшие выходные.

Сергей в настоящий момент живет в Великобритании, находится под постоянным наблюдением врачей, ему была установлена трахеостома, но в целом он чувствует себя неплохо. Бывший полковник пытается заниматься спортом, живет в одном из государственных объектов, сообщила Юлия. Дочка живет в другом месте, общаются они в основном по телефону. В Новой Зеландии они не были.

НС

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