Иностранные СМИ сообщают, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия начали жизнь в Новой Зеландии

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7 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Они живут там под новыми именами, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Великобритании.

За неделю до трансляции драмы Би-би-си, рассказывающей историю тех, кто попал в атаку нервно-паралитического агента Новичок в Солсбери в 2018 году, выяснилось, что пара переехала за границу после того, как прожила более года в конспиративной квартире МИ-6.

По словам собеседника издания, для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Они также получили «помощь для того, чтобы начать новую жизнь».