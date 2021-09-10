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Депутат Рады Алексей Кучеренко предупредил о росте цен на газ для Украины из-за запуска «Северного потока-2»

, 07:18 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Алексей Кучеренко предупредил о росте цен на газ для Украины из-за запуска «Северного потока-2»
фото: pixabay.com

Из-за запуска газопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита российского газа Украина столкнется с повышением стоимости газа для населения.

Такое предупреждение сделал в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Кучеренко объяснил свои слова тем, что если транзит газа прекратится, то встанет вопрос не только цены и тарифов, а вообще физического наличия газа в системе.

Депутат Рады отметил, что если Россия перестанет поставлять газ, то необходимо будет или поднимать его из хранилищ или транспортировать реверсом с западной границы. Он подчеркнул, что очень сложно и то и другое. По словам Курченко, в случае падения объемов транзита газа ниже 15 миллиардов кубометров в год, в ГТС Украины его не будет физически.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о готовности России продолжать транзит газа через украинскую территорию. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что для Белоруссии цены на газ не изменятся и объяснил рост цен в Европе.

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