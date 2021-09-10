Путин связал рост цен на газ в Европе c политикой Еврокомиссии

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10 сентября 2021, 07:03

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цена на газ в Европе политикой Еврокомиссии, её предыдущего состава. 9 сентября состоялась встреча российского президента с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе пресс-конференции по результатам переговоров президент РФ отметил, что для Белоруссии цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне 2021 года.

Путин напомнил, что сейчас на свободном рынке в Европе газ стоит 650 долларов за тысячу кубометров, цена рекордная. Он объяснил, что стоимость российского газа, которая также формируется за счет рыночного ценообразования, привязана к цене на нефть, поэтому колебания проходят "более мягко".

Президент заявил, что по долгосрочным контрактам "Газпром" не продает газ по такой цене. Так Германия получает газ по 220, и те, "кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650".

Президент уточнил, что "с ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь".

Игорь Юшков, являющийся ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, высказался о превышении цены на газ на европейской территории в ходе торгов отметки в 700 долларов за 1000 кубометров.

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