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Президент Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии на уровне 2021 года

, 22:10

Президент Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии на уровне 2021 года
pixabay.com

Для Белоруссии стоимость газа из России на будущий год останется такой же, как и в нынешнем году. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции по результатам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент РФ отметил: “Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года”.

В минувшем году Россия поставляла Белоруссии газ по стоимости 127 долларов за 1000 кубометров, в текущем цена составляет 128,5 доллара. Ранее между двумя странами уже была достигнута договоренность о том, что для белорусской стороны цена российского газа на 2022 год проиндексирована не будет.

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