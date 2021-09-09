Президент Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии на уровне 2021 года

Аргументы Недели → Политика 13+

9 сентября 2021, 22:10

pixabay.com

Для Белоруссии стоимость газа из России на будущий год останется такой же, как и в нынешнем году. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции по результатам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент РФ отметил: “Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года”.

В минувшем году Россия поставляла Белоруссии газ по стоимости 127 долларов за 1000 кубометров, в текущем цена составляет 128,5 доллара. Ранее между двумя странами уже была достигнута договоренность о том, что для белорусской стороны цена российского газа на 2022 год проиндексирована не будет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости