Президент Путин заявил о сохранении цены на российский газ для Белоруссии на уровне 2021 года
9 сентября 2021, 22:10
Для Белоруссии стоимость газа из России на будущий год останется такой же, как и в нынешнем году. Соответствующее заявление сделал глава российского государства Владимир Путин.
В ходе пресс-конференции по результатам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент РФ отметил: “Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года”.
В минувшем году Россия поставляла Белоруссии газ по стоимости 127 долларов за 1000 кубометров, в текущем цена составляет 128,5 доллара. Ранее между двумя странами уже была достигнута договоренность о том, что для белорусской стороны цена российского газа на 2022 год проиндексирована не будет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.