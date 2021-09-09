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Аналитик Юшков объяснил высокие цены на газ в Европе ценовым арбитражем в Азии

, 20:32

Аналитик Юшков объяснил высокие цены на газ в Европе ценовым арбитражем в Азии
pixabay.com

Игорь Юшков, являющийся ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, высказался о превышении цены на газ на европейской территории в ходе торгов отметки в 700 долларов за 1000 кубометров.

В беседе с RT он подчеркнул, что на ценах на газ в Европе сказываются цены на газ в Азии. Там, как отметил специалист, производитель СПГ выбирает, безусловно, рынки с более высокими ценами, где ему достанется больше прибыли. Выходит, что при более высоких ценах в Азии все танкеры направляют в этот регион, что и случилось с Европой в текущем году.

По словам Юшкова, на протяжении всего нынешнего года на азиатской территории наблюдаются более высокие цены на газ, нежели на европейской. Он заключил, что на стоимости сказывается в том числе то, что жители Европы не запаслись газом в подземных хранилищах.

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