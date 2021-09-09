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Представитель МИД Захарова заявила о готовности России продолжать транзит газа через украинскую территорию

, 17:53 Источник: РИА Новости

Представитель МИД Захарова заявила о готовности России продолжать транзит газа через украинскую территорию
pixabay.com

Российская Федерация готова и далее придерживаться транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом она назвала данный вопрос “чисто коммерческим”. По словам Захаровой, на транзите через Украину сказываются многие факторы. Речь идет в том числе об объемах грядущих европейских закупок, а также конкурентоспособности альтернативных маршрутов.

Некоторое время назад Александр Грушко, занимающий пост замглавы российского МИД, подчеркнул, что после 2024 года РФ продолжит транзит газа через своего соседа в случае наличия на него спроса.

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