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Al-Jazeera: объявивший себя временным главой Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан

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Al-Jazeera: объявивший себя временным главой Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан
Кабул, фото: Rahmatullah Alizadah/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в прошлой администрации Афганистана сообщили, что объявивший себя исполняющим обязанности главы исламской республики вице-президент Амрулла Салех покинул страну.

По данным телеканала Al-Jazeera, Салех выехал из афганской провинции Панджшер и направился в Таджикистан.

Напомним, что Амрулла Салех объявил себя и.о. президента Афганистана 17 августа. Вице-президент призывал местных жителей присоединиться к сопротивлению. Он заявлял, что в отличие от США/НАТО афганцы "не теряли духа и видят впереди огромные возможности".

Отмечается, что Панджшер была единственной неподконтрольной талибам территорией. Однако 6 сентября представитель движения Забиулла Муджахид сообщил, что провинция полностью перешла под их контроль.

Позже его слова опровергли силы Фронта сопротивления. Борьба против талибов и их партнеров будет проводиться до того момента, пока свобода и справедливость не восторжествуют, подчеркнули его представители. 

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