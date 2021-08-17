Объявивший себя временным главой Афганистана вице-президент страны Салех призвал сограждан к сопротивлению

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17 августа 2021, 17:59

Афганистан, Фото: STR/XinHua/globallookpress.com

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Он намерен связаться со всеми мировыми лидерами и заручиться их поддержкой и согласием.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом", - написал он в Twitter.

Салех призывает местных жителей "присоединиться к сопротивлению". По его словам, в отличие от США/НАТО афганцы "не теряли духа и видят впереди огромные возможности".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг (повстанцев Национального фронта освобождения Южного Вьетнама) ... Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению", - отметил он.

Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась 15 августа. Талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну и сложил свои полномочия. Представитель движения сообщил, что теперь жители Кабула могут чувствовать себя в полной безопасности.

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