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NYТ: Экс-президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Узбекистан с супругой и двумя советникам

, 21:45 Источник: РИА Новости

NYТ: Экс-президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Узбекистан с супругой и двумя советникам
фото: pixabay.com

Объявивший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани в воскресенье улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Эту информацию сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванный источник из афганской делегации на переговорах в Дохе.

По данным издания, чиновник пожелал сохранить анонимность, поскольку не хотел, чтобы было известно, что он обсуждает перемещения Гани.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан и откуда направится в третью страну.

Афганистан оказался во власти движения "Талибан", запрещённого в России. Талибы намерены создать в стране Эмират.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор по поводу Афганистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. 

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