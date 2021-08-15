NYТ: Экс-президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Узбекистан с супругой и двумя советникам

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15 августа 2021, 21:45 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Объявивший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани в воскресенье улетел на самолете в Узбекистан вместе с супругой Рулой и двумя советниками. Эту информацию сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванный источник из афганской делегации на переговорах в Дохе.

По данным издания, чиновник пожелал сохранить анонимность, поскольку не хотел, чтобы было известно, что он обсуждает перемещения Гани.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан и откуда направится в третью страну.

Афганистан оказался во власти движения "Талибан", запрещённого в России. Талибы намерены создать в стране Эмират.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор по поводу Афганистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

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