Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

В воскресенье президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор по поводу Афганистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В администрации Путина сообщили, что президент обстоятельно обсудил с коллегой из Таджикистана развитие ситуации в Афганистане.
Они договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана.
По данным пресс-службы Кремля, президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом.
Талибы, запрещенные в России, заявили о том, что вся территория Афганистана находится под их контролем. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье вылетел из Кабула в Таджикистан, и откуда он направится в третью страну.
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