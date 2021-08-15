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Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

, 18:59 Источник: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
В. Путин, Фото с сайте Кремля

В воскресенье президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор по поводу Афганистана с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В администрации Путина сообщили, что президент обстоятельно обсудил с коллегой из Таджикистана развитие ситуации в Афганистане.

Они договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана.

По данным пресс-службы Кремля, президенты будут и далее поддерживать регулярный контакт друг с другом.

Талибы, запрещенные в России, заявили о том, что вся территория Афганистана находится под их контролем. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье вылетел из Кабула в Таджикистан, и откуда он направится в третью страну.

 Эвакуация посольства РФ в Афганистане не планируется.

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