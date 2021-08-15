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В МИД РФ сообщили, что эвакуация российских дипломатов из Афганистана не планируется

, 17:07

В МИД РФ сообщили, что эвакуация российских дипломатов из Афганистана не планируется
Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Эвакуация посольства РФ в Афганистане не планируется. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в воскресенье сообщил, что запрещенной в РФ движение "Талибан" гарантировало безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран.

Кабулов подчеркнул, что МИД РФ "такие гарантии получил давно​​​". Он рассказал, что находится в контакте с послом России в Кабуле, дипмиссия спокойно работает и внимательно наблюдает за развитием событий, - передает РИА Новости.

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов также рассказал, что Москва вместе с партнерами работает над созывом экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану. "Но это уже не изменит ситуацию: раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать", - считает дипломат.

Представители "Талибана" объявили в воскресенье, 15 августа, что контролируют уже всю территорию Афганистана. 

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился подать в отставку. В посольстве РФ в Кабуле сообщили, что он бежал из президентского дворца и его местонахождение неизвестно, - пишет "Коммерсантъ".

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