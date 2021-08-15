Экс-президент Афганистана Гани покинул Афганистан

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15 августа 2021, 17:02

Фото: Соцсети

Западные дипломаты и высокопоставленные представители низложенной местной власти спешно покидают Афганистан. Раньше всех Кабул покинул экс президент Гани. Первый эвакуационный рейс из Кабула прибыл в Исламабад. Этим бортом прилетели дипломаты нескольких государств и прочие лица, сообщает «Интерфакс, ссылаясь» на Guardian. Среди прочих лиц - высокопоставленные афганские чиновники и политики, пожелавшие покинуть страну.

По данным The Guardian, это первый из двух запланированных рейсов Pakistan Internationl Airlines (PIA), на которых Афганистан должны покинуть 499 человек, среди них на рейсе спикер Национального Собрания Афганистана и другие особы. В понедельник запланированы еще три рейса авиакомпании PIA: на них эвакуируют граждан Пакистана и других иностранных дипломатов.

Тем временем МИД ФРГ созвал кризисный штаб по ситуации в Афганистане, сообщил главный немецкий дипломат Хайко Маас в «Твиттере» в воскресенье. В частности: он написал: «На вторую половину дня сегодня я снова созвал кризисный штаб федерального правительства, чтобы договориться о срочных мерях для обеспечения безопасности и выезда немецких сотрудников и других лиц, находящихся под угрозой, из Афганистана». Из его слов стало известно, что сотрудники посольства ФРГ полностью эвакуированы из здания дипломатического представительства в Кабула на военный аэродром.

Отказавшийся в воскресенье от своих полномочий, уже бывший президент Афганистана Ашраф Гани сразу же вылетел в Таджикистан, об этом сообщил прессе член переходного правительства Саджада Нуристани. Экс-президента сопровождают: советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Тот же источник пояснил, что после Таджикистана Гани направится в другую страну, в какую именно, пока не известно». Официального подтверждения или опровержения вышеизложенной информации пока нет. Точнее некому это подтверждать или опровергать.

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