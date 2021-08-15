Талибы захватили власть в Афганистане, чего от них можно ожидать теперь

Аргументы Недели → Армия 13+

15 августа 2021, 20:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Афганистан оказался во власти Талибана (запрещён в России) гораздо раньше, чем предрекали эксперты, командование США и покинувшие в настоящее время страну афганские политики. Для России настал момент истины. Мнение политиков и специалистов о возможности импорта исламизма из Афганистана в страны Средней Азии и в Россию – разделилось. К чему готовиться Москве? Предпринимать ли действия превентивного оборонительного характера или ограничится мониторингом ситуации?

Еще два дня назад эксперты заявляли, что талибам понадобится не один месяц, чтобы полностью захватить страну. А несколько недель назад уже низложенное правительство Афганистана информировало мировую общественность о своих победах над талибами на поле боя. Теперь, оценивая обстановку, невольно задаёшься вопросом - как такое могло произойти, что армия, полиция, силы безопасности Афганистана, на подготовку и вооружение которых, казалось бы, всемогущие США потратили 20 лет и 830 млрд долл. – в считанные дни сдали страну плохо вооружённым и столь же плохо организованным партизанам, по сути - ополченцам.

ПОЙДЕТ ЛИ ИСЛАМИЗМ НА СЕВЕР

Не маловажным является и другой вопрос. Выполнят ли талибы своё обещание - не вторгаться в сопредельные государства. Более того – будут ли они сдерживать попытки других исламистских радикальных организаций распространить своё влияние на север на территории стран Средней Азии и в России? Некоторые эксперты считают, что Москве вовсе беспокоиться не о чём. Мол, талибы займут страну и ограничатся установлением и укреплением своей власти и образа жизни мусульманского государства, согласно закону Шариата и древних местных традиций. Есть и противоположное мнение.

Возможно, что само движение Талибан не намерено распространять своё влияние и идеи за пределы Афганистана, но оно однозначно будет вытеснять из страны идеологических конкурентов, например «Исламское государство» (ИГ – запрещено в России), как известно Афганистан входит в так называемый - вилаят Хорасан (провинцию ИГ). Впрочем, само ИГ и без нажима кого быто ни было планирует экспансию не только в Среднюю Азию или Россию, но, и по всему миру.

Хотелось бы отметить особо, что Афганистан стал очередным провалом геополитики США. Более того американские военные вновь продемонстрировали свое неумение воевать. Бесспорно, им сопутствовал успех в начале, но, когда война приняла затяжной характер все пошло не по планам американских стратегов. Все задуманные ими операции, включая «Анаконду» в ущелье Шахи-Кот, демонстрировали неспособность американских генералов к военному планированию. Они, имея огромные ресурсы и действуя в тепличных условиях не только проиграли войну. Напоминаем, что против СССР в Афганистане воевала половина мира. Американцам - наоборот, помогали все в том числе и Россия. Более того они затащили сюда войска стран НАТО и партнёров. США потратили на формирование обучение и вооружение афганской армии, полиции и сил безопасности 830 млрд долл. и 20 долгих лет. И эти «силы», по сути, не продержались ни одного дня без поддержки иностранных штыков. Афганская армия созданная усилиями ВС СССР воевала более двух лет после вывода советских войск из страны.

КТО БУДЕТ ЭМИРОМ

Талибы намерены создать в своей стране Эмират. Это, по сути, монархия, в которой глава государства держит в своих руках как светскую, так и религиозную власть. Есть сомнения, что различные группировки внутри движения Талибан смогут безболезненно договориться о том, кто конкретно станет эмиром. Похоже, что такого единоличного лидера сейчас у талибов нет. Скорее всего претендентов выдвинут пуштуны, как самый многочисленный народ в Афганистане, составляющий до 45% от всего населения страны, но, сам этот народ не однороден. Он делится на три надплеменных объединения самые крупные из них Дурани (Ахмади) и Гильзаи, есть ещё одно – это племена не относящиеся к первым двум (иногда их называют Карлани). Основная конкуренция развернулась между Дурани и Гильзаи. Представители различных династий из объединения пуштунских племён Дурани на протяжение 240 лет правили страной. Но, похоже их время прошло, как многие другие монархии они ушли в историю. В ходе Саурской революции 27 апреля 1978 года к власти пришёл Нур Моххамад Тараки – представитель объединения племён Гильзаи. Свергнувший его Амин был тоже из Гильзаи. И далее по списку все руководители Афганистана того времени были представителями Гильзаи, включая последнего – Моххамада Наджибуллы.

После захвата Кабула моджахедами у руля власти снова появился представитель Дурани - Себгатулла Моджадиди религиозный деятель, улем Ханафитского мазхаба, шейх ветви суфийского ордена Накшбандия, лидер умеренного крыла моджахедов.

Но тут появилось новое радикальное движение Талибан, основателем которого был представитель Гильзаи Муххамед Умар (мулла Омар) – ашарит, на воззрение которого в годы учёбы в медресе повлияло учение Деобанди. Короче - ярый исламист подстать салафитам и ваххабитам. Суфийского шейха свергли, а на его место поставили формального правителя, не имевшего реальной власти - Бурхануддина Раббани, таджика по национальности. Таким образом хотя бы внешне конкуренция между Дурани и Гильзаи была исчерпана. Кстати, тогда талибы не контролировали и более 30% территории Афганистана. Провинции: Панджшер, Парван, Каписа, Баглан, Бадахшан, Тахар, Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз отказались им подчиняться и был сформирован так называемый «Северный альянс» народов непуштунского происхождения.

Теперь, благодаря американцам, талибы захватили весь Афганистан.

Кстати, янки привели к власти представителя Дурани – Хамида Карзая. И вражда в пуштунском сообществе вспыхнула с новой силой. Затем спустя 10 лет, наверно в виде эксперимента, президентом стал выходец из Гильзаи – Ашраф Гани. Но, это не помогло делу, поскольку уже внутри каждого из пуштунских объединений пылает вражда между племенами и кланами.

Формально лидером Талибана является представитель Гильзаи – эмир Вазаристана Ахтар Мансур (Вазаристан - самообразованное квазигосударство, находится южнее линии Дюранда, в зоне свободных пуштунских племён Пакистана, на которое власть Исламабада не распространяется). Возможно, ему суждено стать афганским эмиром.

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ МЕЖДОУСОБИЦА

Принимая в расчёт подводные течения в Афганистане и тот факт, что пуштуны не составляют абсолютное большинство этой страны, и что в составе Талибана воюют не только пуштуны, можно практически со 100-процентной уверенностью предсказать неспокойное будущее для Афганистана. Переходной властью может быть Лойя-Джирга совет старейшин пуштунских племён, но с ней наверняка не согласятся элиты других народов. Для справки в Афганистане проживают от 13 млн. до 17 млн пуштунов (в Пакистане их от 20 млн. до 32 млн.) это примерно 45%, оставшиеся 55% - таджики (около 30%), хазарейцы, бадахшанцы, узбеки, туркмены, белуджи, нуристаны, чараймаки и прочие. К тому же, Дурани явно будут против эмира из Гильзаи. Пакистанские пуштуны конечно же внесут своё веское слово в этот спор и тут преимущество за Гильзаи, но междоусобицы, скорее всего, избежать не получится.

Даже если пуштуны договорятся и между собой, и с элитами других народов, ради спокойствия вновь формируемого государства им просто необходимо будет избавляться от множества пассионариев взросших в годы долгой войны. Этим наверняка предложат идти на север, открестятся от них, как от изгоев, предложат помощь соседям и Москве в борьбе с ними, но от того легче не будет. Поэтому расслабляться вовсе не стоит. Как говорили древние: «si vis pacem, para bellum (си вис пацэм, пара бэллум— лат.) если хочешь мира, готовься к войне».

Стоит учитывать, что исламизм уже поднимает голову в странах Средней Азии и на территории России. Дополнительной трудностью в организации оборонительного союза против распространения терроризма будет деструктивная для России политика США, Британии, Турции и некоторых монархий Персидского залива в среднеазиатском регионе. Не удивлюсь, если Вашингтон и Лондон, а равно некоторые арабские страны предложа военную помощь террористическим группировкам в войне против России на среднеазиатском стратегическом направлении.

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