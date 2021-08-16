Талибы заявили, что начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2021, 12:47 Источник: Reuters

талибы, Xinhua

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" в понедельник, 16 августа, начали изымать оружие у гражданского населения в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщили сегодня журналисты.

Представитель талибов в рамках беседы с сотрудниками средств массовой информации отметил, что жители Кабула хранили у себя оружие в целях самообороны. Теперь же, по его словам, граждане могут чувствовать, что находятся в полной безопасности.

"Мы не намерены причинять вреда гражданским", – подчеркнул член движения "Талибан".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости