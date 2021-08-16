В МИД допустили исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций по решению СБ ООН

Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что пока не может быть речи об исключении талибов из списка террористических организаций, но процедура может быть запущена Совбезом ООН.
Замир Кабулов утончил, что ситуация может измениться лишь в том случае, если Совет Безопасности ООН, который ранее принял резолюцию о том, что движение "Талибан", запрещенное в России, является террористической организацией, примет обратную резолюцию.
Ранее сегодня дипломат заявил, что что Москва не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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