В МИД заявили, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана

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16 августа 2021, 10:44 Источник: Эхо Москвы

флаг Афганистана, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в понедельник, что Москва не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.

Замир Кабулов в рамках разговора с журналистами отметил, что признание или непризнание будет полностью зависеть от поведения новых афганских властей.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона намерена внимательно смотреть, насколько ответственно в ближайшее время талибы будут управлять страной. Позже руководство РФ сделает необходимые выводы и примет то или иное решение.

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