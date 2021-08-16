В МИД назвали неожиданностью захват Кабула талибами

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16 августа 2021, 10:38 Источник: Эхо Москвы

Кабул, Xinhua

Спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что захват столицы Афганистана запрещенным в России движением "Талибан" стал неожиданностью.

Замир Кабулов в беседе с журналистами в понедельник, 16 августа, уточнил, что в некоторой степени случившееся стало неожиданностью, поскольку российская сторона полагала, что афганская армия будет некоторое время оказывать сопротивление.

Ранее талибы заявили, что под их контролем находятся более 90% государственных зданий в Афганистане, а также почти все главные КПП в Кабуле.

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