Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

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16 августа 2021, 09:06 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

Алексей Пушков отметил, что развитие событий в Афганистане является драматичным, если не катастрофичным для США и "либерального миропорядка". Сенатор выразил мнение, что сложившаяся ситуация демонстрирует насколько недалекими были авторы и последователи концепции "конца истории", которые провозгласили неизбежную победу либерального капитализма.

Пушков подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты должны отступить с "доктриной по экспорту демократии", являвшейся основой их политики в течение тридцати лет.

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