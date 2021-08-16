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Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

, 09:06 Источник: Telegram

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

Алексей Пушков отметил, что развитие событий в Афганистане является драматичным, если не катастрофичным для США и "либерального миропорядка". Сенатор выразил мнение, что сложившаяся ситуация демонстрирует насколько недалекими были авторы и последователи концепции "конца истории", которые провозгласили неизбежную победу либерального капитализма.

Пушков подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты должны отступить с "доктриной по экспорту демократии", являвшейся основой их политики в течение тридцати лет.

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В мире

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

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