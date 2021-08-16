WP: талибы с начала 2020 года тайно совершали сделки с афганскими военными

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16 августа 2021, 08:30 Источник: The Washington Post

талибы, Xinhua

Журналисты заявили, что боевики запрещенного в России движения "Талибан" с начала 2020 года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те за деньги отдавали оружие, сдавались или дезертировали.

Издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на источники, что главари талибов предлагали афганским военным деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы передавали вооружения. Члены движения якобы в течение полутора лет заключали подобные договоренности, в частности, с главами провинций Афганистана и целым рядом других чиновников.

В материале отмечается, что такие сделки позволили талибам захватить контроль над множеством районов практически без сопротивления.

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