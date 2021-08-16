WP: талибы с начала 2020 года тайно совершали сделки с афганскими военными

Журналисты заявили, что боевики запрещенного в России движения "Талибан" с начала 2020 года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те за деньги отдавали оружие, сдавались или дезертировали.
Издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на источники, что главари талибов предлагали афганским военным деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы передавали вооружения. Члены движения якобы в течение полутора лет заключали подобные договоренности, в частности, с главами провинций Афганистана и целым рядом других чиновников.
В материале отмечается, что такие сделки позволили талибам захватить контроль над множеством районов практически без сопротивления.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.