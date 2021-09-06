Представитель талибов Муджахид объявил о полном захвате провинции Панджшер

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6 сентября 2021, 08:50

талибы, фото: Ahmad Kamal/XinHua/globallookpress.com

Представитель запрещённого в РФ радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под их контроль.

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен», - написал он в Twitter.

Муджахид отметил, что усилия по обеспечению полной безопасности в Афганистане принесли результаты, теперь получилось полностью захватить Панджшер. По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Он добавил, что талибы не будут притеснять жителей провинции.

Ранее представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти сообщил, что 5 сентября в различных районах афганской провинции Панджшер за один день были уничтожены около шести сотен боевиков. Затем он заверил, что талибы выбиты из провинции Панджшер. Дашти уточнил, что многие из них сдались и взяты в плен местными бойцами, когда отступали.

Однако официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин опроверг его слова, отметив, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под их контроль.

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