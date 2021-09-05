Представитель талибов Шахин заявил о контроле почти над всей провинцией Панджшер

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5 сентября 2021, 12:52 Источник: ТАСС

талибы, Фото: Ahmad Kamal/XinHua/globallookpress.com

Официальный представитель политического офиса запрещённого в РФ движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под их контроль.

«Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем»,- высказал он.

При этом представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти написал в Twitter, что талибы выбиты из провинции Панджшер. По его словам, многие из них сдались и взяты в плен местными бойцами, когда бежали и отступали.

«Панджшер полностью очистился от талибской скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты»,- отметил он.

Дашти добавил, что большинство из взятых в плен - иностранцы, многие из них - пакистанцы.

Ранее Фахим Дашти сообщил, что в провинции Афганистана Панджшер за один день были уничтожены как минимум шесть сотен боевиков. Их уничтожили в различных районах афганской провинции.

Отмечается, что 4 сентября талибы вторглись в столицу Панджшера, город Базарак, и атаковали офис губернатора.

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