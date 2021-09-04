Представитель сил сопротивления в Панджшере Дашти заявил об уничтожении 600 талибов за день в разных районах провинции

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4 сентября 2021, 19:18 Источник: РИА Новости

STR/Global Look Press

В провинции Афганистана Панджшер за один день были уничтожены как минимум шесть сотен боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сделал представитель сил сопротивления Фахим Дашти.

В Twitter он подчеркнул, что ликвидировать с утра удалось порядка 600 террористов. Их, как он отметил, уничтожили в различных районах указанной провинции.

Кроме того, Дашти рассказал, что среди захваченных или сдавшихся насчитывается более 1000 талибов. Он добавил, что у боевиков радикального движения наблюдаются сложности, касающиеся поставок из прочих афганских провинций.

Ранее сообщалось, что восточная военная комиссия “Талибана” ввела запрет на включение в свои ряды людей без бороды и членов запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Также присоединиться к радикальному движению не могут бывшие сотрудники полиции и военные.

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