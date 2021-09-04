Талибы на востоке Афганистана заявили, что не примут в свои ряды лиц без бороды

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4 сентября 2021, 17:38 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

Восточная военная комиссия “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) ввела запрет на включение в свои ряды людей без бороды и членов запрещенной в РФ террористической организации ИГ.

Также присоединиться к радикальному движению не могут бывшие сотрудники полиции и военные. Соответствующее заявление поступило от дворца губернатора провинции Нангархар. Кроме того, подчеркивается, что талибам нельзя прикрывать свое лицо, а также носить черные очки.

Напомним, что боевики “Талибана” вошли в Кабул в середине прошлого месяца и захватили президентский дворец. В конце августа американские военнослужащие вылетели на самолетах из аэропорта афганского Кабула.

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