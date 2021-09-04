Times of India: Талибы заявили, что в ходе боев захватили офис губернатора провинции Панджшер

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4 сентября 2021, 19:40 Источник: РИА Новости

STR/Global Look Press

Представители “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщили об успешном захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер во время боев с силами сопротивления. Данная информация поступила от издания Times of India.

Отмечается, что талибы вторглись в столицу указанной провинции, город Базарак, и атаковали офис губернатора. При этом от Фронта национального сопротивления страны поступила информация о том, что талибы подошли к границе между Панджшером и Каписа, однако их удалось отбросить. По словам официального представителя Фронта Фахима Дашти, “оборона оплота Афганистана непоколебима”.

Ранее сообщалось, что в провинции Афганистана Панджшер за один день были уничтожены как минимум шесть сотен боевиков “Талибана”. Их ликвидировали в различных районах указанной провинции.

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